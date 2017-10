Tűzoltóság

Szolgálaton kívüli tűzoltók mentették meg az égő épületet

hirdetés

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen kedden este kapott lángra egy melléképület, eddig tisztázatlan okokból. A tűzhöz elsőként két szolgálaton kívüli szolnoki hivatásos tűzoltó ért ki, akik azonnal hozzákezdtek tűz elfojtásához, ami akkor már a ház előtti területre is átterjedt. Lapáttal és a rendelkezésükre álló eszközökkel oltották a tüzet, közben egy lángoló teherautógumit is eltávolítottak a tűz közeléből, majd a házba bejutva, olajoskannákat hoztak ki onnan. Közben a helyszínre érkeztek a szolgálatban lévő szolnoki hivatásos tűzoltók is, akik kéziszerszámokkal és vízzel kezdték meg az faszerkezetű, pala fedésű, mintegy ötven négyzetméteres épület oltását. Az épület tulajdonosa nem tartózkodott a házban, senki nem sérült meg.