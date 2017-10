Itt vannak a tettesek fotói

Kirabolták a Noé Állatotthont!

A Facebookon kértek segítséget a dolgozók, hogy megtalálják az elkövetőket. Kis pénzt loptak, de az állatoknak az a túlélést jelenti. 2017.10.10 10:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2017.10.09-én a délutáni órákban a képen látható 4 férfi ellopta a NOÉ Állatotthon központi adománygyűjtő perselyét az iroda mellől. A NOÉ Állatotthont védő kamerarendszer rögzítette az elkövetést és az arcukat is! A dolgozók a Facebookon kértek segítséget, hogy megtalálják a tetteseket. Aki felismeri az elkövetőket, azt jelezze nekik az info@noeallatotthon.hu címükön vagy a 06 70 38 39 480 telefonszámukon! A megosztással is nagyon sokat segítesz.



"Ezek az emberek a Ti pénzeteket, a Ti adományotokat lopták el! Ezek az emberek Titeket, minket, de leginkább a rászoruló, beteg állatokat rabolták ki!" - írták a posztban. "A NOÉ Állatotthon területén a törvényeknek mindenben megfelelő kamera rendszer működik, melyről az állatotthon bejáratánál és több helyen is tájékoztatjuk a hozzánk érkezőket. A lopás helyszínétől, kb. 1,5 méterre is kint van a figyelmeztető tábla. A képek felhasználása, közlése teljesen jogszerű! Természetesen a poszttal együtt a hivatalos rendőrségi feljelentés is megtörténik!" - tették hozzá.