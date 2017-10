Oldalára borult a busz

Buszbaleset Tótkomlósnál - Folyamatos a sérültek ellátása

A rendőrség tájékoztatása szerint a buszon a sofőrrel együtt 38-an utaztak. A mentők 31 sérültet láttak el, közülük 28-at vittek kórházba: hatot-hatot Gyulára, Orosházára és Makóra, nyolcat Békéscsabára, egyet-egyet Szegedre és Hódmezővásárhelyre.



A Békés Megyei Központi Kórház gyulai tagintézményébe szállított hat sérült egyikének olyan súlyos, életveszélyes mellkasi sérülései vannak, hogy biztosítani kellett a légútját, ezután mentőhelikopterrel átvitték a szegedi klinikára - mondta Szabó Ferenc orvosigazgató az MTI-nek. A további öt sérült közül egy nőt arckoponyatöréssel vettek fel, további három, kisebb zúzódást szenvedett beteget is ott tartanak megfigyelésre. Egy sérültet hazaengedtek.



A békéscsabai tagintézménybe került nyolc sérült közül egy ember lábszár-, egy másik kulcscsonttörést szenvedett, őket felvették a kórházba, négy embert hazaengedtek, kettőt jelenleg is vizsgálnak - mondta Boros Zoltán, a kórház orvosigazgató-helyettese.



Varga Endre, a Szegedi Tudományegyetem traumatológiai klinikájának tanszékvezetője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy hozzájuk egyelőre egy beteg érkezett meg, valószínűleg ő vezette a buszt. A 65 éves férfi súlyos, életveszélyes állapotban volt, életmentő műtétet végeztek rajta. Állapota jelenleg stabil, a keringése jó, a tudata tiszta, de további műtétre vagy műtétekre lesz majd szükség a teljes felépüléshez - mondta.



Korábban Duray Gergely, az Orosházi Kórház főigazgatója azt közölte, hogy a hozzájuk vitt mind a hat ember súlyos sérüléseket szenvedett.



A munkásokat szállító magántulajdonú autóbusz péntek reggel letért az útról, majd több fának is nekiütközött és az oldalára borult. A baleset okait vizsgálják.