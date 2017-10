Baleset

Elvehetik a jogsiját, miután ittas, szabálytalan biciklis hajtott neki

Három hónapra bevonnák a vezetői engedélyét és 50 ezer forintos bírságot is kapott az az autós, aki Opeljével lassan közlekedett, de oldalról belehajtott egy ittas kerékpáros, aki egyirányú utcában tekert szembe a forgalommal. Az autóvezető nem érzi magát felelősnek a balesetért, fellebbez. 2017.10.05 05:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az augusztus elején történt balesetről a 112Press számolt be, az eset egyértelműnek tűnt. A Kinizsi Pál utcában egy ittas kerékpáros tekert szembe a forgalommal és a Szőkeföldi utca kereszteződésében nekiütközött a neki balról érkező Opel elejének. A 72 éves kerékpáros elesett, kivizsgálásra kórházba szállították, ahol vérvétellel is megerősítették, hogy alkoholt fogyasztott. A biciklis már a helyszínen elismerte a felelősségét a balesetért és azt is elmondta, hogy tudomása volt arról, hogy szembe megy a forgalommal.

Az autó vezetője akkor elmondta, hogy elnézett balra, mivel hiába van elsőbbsége, többször előfordult, hogy áthajtottak előtte más járművek. A jobbról érkező kerékpárost az utolsó pillanatban észlelte, de mivel az autó lassan haladt, így kis sebességgel ütköztek. A sofőr hozzátette: jobbról nem számított járműre, mivel az egy egyirányú utca. A férfi három éve napi rendszerességgel, naponta többször közlekedik autóval azon a szakaszon. Ezek az adatok mellékesnek tűnnek, de mint kiderült, komoly jelentősége lesz az ügy szempontjából.

Az autó vezetője még azt is elmondta a helyszínen, hogy nem tart igényt semmilyen kártérítésre és a kerékpáros megbüntetéséhez sem ragaszkodik, örül, hogy nem esett komolyabb baja.



Az autó vezetőjét beidézték a rendőrségre egy meghallgatásra, ahol ugyanazt mondta el, mint a helyszínen. Múlt pénteken érkezett meg részére postán a határozat, amit aztán többször el kellett olvasnia, hogy biztosan jól értette-e az abban foglaltakat. Ott ugyanis két eljárás alá vont személy szerepelt, az "A" jelű kerékpáros és "B" jelzéssel az autóvezető.



A biciklis férfi közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéséért 20 ezer forint szabálysértési pénzbírságot kapott, valamint kötelezték 20.241 forint szabálysértési költség megfizetésére is.



Az autó vezetőjét "közúti közlekedés rendjének megzavarásáért" 50 ezer forint pénzbírsággal sújtották és 3 hónapra eltiltották minden közúti jármű vezetésétől. Az autószerelőként dolgozó férfi aznap éjjel aludni sem tudott, a határozatot rendkívül igazságtalannak érezte.