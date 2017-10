Rendőrkutyák

Ők a jövő Kántorai

A 12 kutyatestvér, Tia és Reiko rendőrkutyák fiai-lányai, egyetlen alomból származnak, császármetszéssel láttak napvilágot. Képzésük végén vélhetően különböző rendőri területek császárai lesznek.

A népes alomról, a majdani jó zsarublöki ismérveiről és kiválasztásáról Sasváriné Pécsi Tímea tenyésztő beszélt Dunakeszin, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyakiképző Központjában:



- Reményteljes alom, mindkét felmenő részéről sokadíziglen bizonyított szülőkről beszélhetünk. Tia anyai nagyapja világbajnoki (IPO WUSV) 1. helyezett volt. Ezt a versenyt a német juhászkutyák között rendezik meg minden évben, melyen 150–170 négylábú méri össze tudását. A kutyáknál három kiemelten fontos kész­séget bírálnak: a nyomkövetést, az engedelmességet és az őrző-védő képzettséget. Tia apja is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, ő kétszeres FH-, azaz nyomkövető világbajnok - mesélte a Zsaru Magazin cikke szerint.

Fotó: André Ildikó

Apai oldalról is nagyon jó munkavérvonalat hoz a 12 testvér. A kicsik apja, Reiko a Nick vom Heiligenböschsel –, aki világbajnokságok, FH- és egyéb versenyek többszörös résztvevőjeként szerzett hírnevet – való rokontenyésztettségnek köszönhetően sikeres nyomkövető kutyaként szolgál Túrkevén. Nick három generációt tekintve 6862 utódot jegyez, amely két generációra vetítve 2568 leszármazottat jelent. Nick testvére, Nicko is méltó a vérvonalhoz: ő egykor a német rendőrség egyik kiemelkedő szolgálati kutyája volt. Tia korábbi almából nyolcan már szolgálatba álltak, ők robbanószer-, kábítószer-kereső, járőr-, általános rendőr-, illetve szagazonosító kutyaként dolgoznak. Küllemben, idegrendszer tekintetében is optimisták lehetünk, mutatós, stabil mentális berendezkedésű kutyák. Tia előző almokból származó két testvére szintén robbanóanyag-kereső kutyaként dolgozik.



A kiváló pedigré jó ajánlólevél, de önmagában nem elég ahhoz, hogy szolgálati kutyává tegyen. Egyéves korban a szakoktatók szemlézik az ebeket, és csak a kiegyensúlyozott idegrendszerű, hibátlan egészségi állapotú, engedelmes, jó képességű egyedeket engedik munkára. Ha itt elbukik a jelölt, búcsúznia kell a hatósági közegtől, a rendőrség értékesíti őket.

Fotó: André Ildikó

A nyár végén született, U kezdőbetűs BM-keresztneveket kapott alom számára ez egyelőre távoli jövő, az apró tappancsoknak hosszú utat kell addig bejárni. Jelenleg mind Dunakeszin teszik meg első lépéseiket a képzés rögös vagy csúszós útján. Kilenc kölyökért már bejelentkeztek hivatásos kutyavezető rendőrök az ország különböző pontjairól, három blöki egyelőre még társára vár. Deák Alexandra törzsőrmester Kaposvárról érkezett új társát kiválasztani, aztán egyszer csak a farok csóválta a kutyát, illetve Umbro csavarta ujja köré a rendőrnőt.



– Jelenleg két nyomkövető német juhászkutyával dolgozom. Zena négyéves szuka, Niva, a kan már betöltötte a hatot. Még ő is jó kondíciójú, agilisan dolgozó állat, de azt szeretném, ha szolgálata közben „kinevelné” az utódját, erre másfél-két év áll rendelkezésünkre – mondta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi kutyavezetője. – Szükségem van egyszerre két kutyára. Egy pörgősebb napon így felváltva tudnak dolgozni, illetve pihenni, ezt érdemes biztosítani nemcsak a kutyák kímélése, de az eredményes munka miatt is. Eredetileg egy ordas kiskutyára gondoltam, de amikor először találkoztam az akkor háromhetes alommal, a koromfekete Umbro nézett ki magának.

A kutyás zsarukról lehet tudni, hogy fanatikus odaadással kezelik négylábú kollégáikat, a törzsőrmestertől sem idegen az önfeláldozás. Dunakeszire átrendelve Sasváriné Pécsi Tímea mellett másod- vagy harmadanyja lett az U-falkának. Jó, ha a kicsik minél hamarabb szokják az ember közelségét, érintését, ezért a törzsőrmester gyakorta beül közéjük, elalvásig gyömöszöli a két-három kilós babakutyákat.



– Ebben az időszakban jórészt figyeljük őket; hogyan reagálnak hangra, mozgásra, idegenekre. Érdeklődő, bátor, nyitott kutyákból lesznek a tapasztalatok alapján jó szolgálati társak – magyarázta Deák Alexandra. – Megkezdjük ugyanakkor játékos képzésüket is, ők az első időszakban élelemre, jelen esetben virslifalatokra motiváltak, a jutalom fejében általában már most jól teljesítenek egyszerűbb parancsokat. Majd elérik azt a kort, amikor a labda megszerzése jelenti számukra a visszacsatolást. Umbro, aki a Swarek hívónévre hallgat, már egy speciális készségről is tanúbizonyságot tett: szívesen eljátszik pléhdobozokkal, nem idegenkedik attól, hogy a foga fémhez érjen. Bízom abban, hogy minden tekintetben felnő feladatához, és idővel méltó utódja lesz a számos sikeres nyomkövetést jegyző Nivának.