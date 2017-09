Gyermekvédelem

Pont került a visegrádi híresztelés végére

Nem történt semmilyen gyermekrablási kísérlet az elmúlt időszakban Visegrádon, csak néhány gyerek képzeletében történt meg ilyen eset, ezt állapította meg a rendőrség ezzel kapcsolatosan lefolytatott vizsgálata. 2017.09.26 21:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt napokban a közösségi médiában kapott szárnyra az a hangulatkeltő híresztelés, miszerint Visegrádon múlt hét pénteken edzésről hazatartó gyerekeket próbáltak meg egy autóba berángatni. Kedden néhány bulvárlap is átvette a híresztelést, annak ellenére, hogy a rendőrség már a kezdettől fogva azt nyilatkozta, hogy semmiféle hasonló esetről nem kaptak bejelentést. A híresztelést észlelve a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai azonnal adatgyűjtésbe és tanúkutatásba kezdtek, és meghallgatták az érintetteket. Ennek eredményeként, az érintett gyermekek mai, szüleik jelenlétében lefolytatott, ismételt meghallgatása alapján megerősítést nyert, hogy a gyerekrablási kísérlet történetét ők találták ki, hogy társaikat megvicceljék, az valójában nem történt meg. A szentendrei rendőrök a gyermekek elmondása mellett az adatgyűjtés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése útján is kétséget kizáró módon meggyőződtek arról, hogy a történet kreált, a valóságban nem történt meg. A rendőrség ezúton is felhívja az internetet használók figyelmét arra, hogy az általuk látogatott közösségi oldalakon és egyéb nyilvános fórumokon ne terjesszenek és osszanak meg felelőtlenül bármilyen híresztelést, mert ezzel adott esetben indokolatlan félelmet és pánikhangulatot kelthetnek.