Baleset

Azt hitte, hogy ő a 2-es villamos

hirdetés

Az autósnak a Fővám téri megállónál tűnhetett fel, hogy valami nem stimmel.



A Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között közlekedő 2-es villamos sajátja, hogy két ponton is "bemegy a föld alá". Az Eötvös térnél csak áthalad az aluljáróban, a Fővám térnél viszont megállója is van. Valószínűleg ez a megálló tűnhetett fel annak a piros Skodának, aki szombat este hajtott fel a villamossínekre.



Hogy pontosan mi történt, nem lehet tudni, de a Twitterre (is) felkerült fotó alapján a sofőr a Pesti alsó rakpart – Belgrád rakpart – Havas utca kereszteződésénél téveszthette el az irányt, és hajtott be oda, ahol jó esetben csak a villamos jár. Ráadásul a bal oldali, vagyis a menetiránnyal szembeni sínpárra, így külön szerencse, hogy szemből nem érkezett villamos.