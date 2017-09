Átverés

Hamis tízezresekkel fizettek Pécsett

Több pécsi felszolgáló is posztolt a napokban a legnépszerűbb közösségi hálón egy csalóról, aki a Pécsi Napokon hamis tízezresekkel fizetett. A figyelmeztető bejegyzésekben szó esik arról, hogy a hamisított bankjegyekről csak a vízjel hiányzik, ránézésre nem könnyű megkülönböztetni az igaziaktól.



Egy pécsi felszolgáló a napokban tette közzé figyelmeztető bejegyzését, amiben felhívja a vendéglátósok figyelmét a csalóra, aki hamis tízezres bankókkal fizet a Sétatéren, a Pécsi Napok fesztiválon. A vendéglátós figyelmeztet, a hamis bankókon 9052065 sorszám van - olvasható a PécsMa.hu oldalán.

Egy másik, a Pécsi Napok alatt egy Széchenyi téri bódéban dolgozó felszolgáló is jelezte, hogy náluk is fizetett a szélhámos. A pultos elmondta: a hamis tízezres valamivel kisebb, mint az igazi, fényes része pedig észrevehetően vacak. Tapintásra megállapítható, hogy hamisítványról van szó, ám ahogy elmondta, a napközbeni emelkedett forgalom miatti feszített tempóban nem vették észre hogy nem igazi a pénz, emiatt arra sem emlékeznek, ki fizetett vele. A felszolgáló egy képet is elküldött a lapnak, amin jól látszik a különbség. A képen az alsó bankó a hamis, a sorszám is 9052065.