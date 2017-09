Baleset

Alfával repült egy BMW oldalába az ittas sofőr Rábahídvégen

Elhagyta az úttestet, majd egy fának ütközött és egy parkoló autónak is nekicsapódott egy gépkocsi vasárnap reggel, nem sokkal hét óra előtt, a Vas megyei Rábahídvégen. 2017.09.24 10:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Sorokpolány felől Vasvár irányába tartó Alfa Romeo letért az útról, kidöntött egy jelzőtáblát, majd egy gépkocsibeálló oldaláról a levegőbe repült. A jármű letörte egy fa ágát, majd egy parkoló BMW oldalának ütközve az oldalára fordulva állt meg.

Egy problémát akartam megoldani, gyorsan vezettem! - zokogta az ittas sofőr, miután vasárnap kora reggel kisegítették a totálkárosra tört autójából Rábahídvégen. A balesetben az autót vezető fiatal nő könnyebben megsérült, őt kivizsgálásra a mentők kórházba szállították. Az Alfa Romeo totálkárosra törött. Az ütközéstől kirepült az autóból a hátsó üléstámla és egy nagyméretű hangszóró is, ami szerencsére nem okozott sérülést a sofőrnek. Megrongálódott a néhány hete vásárolt BMW jobb oldala is. Az autó ház előtt parkolt a behajtón, több méterre az úttesttől.

Az autó vezetője elismerte, hogy gyorsan vezetett és azt is, hogy alkoholt fogyasztott vezetés előtt. Ezt már azoknak is elmondta, akik a csattanásra és kiabálásra szaladtak segíteni. A sofőr "egy problémát szeretett volna megoldani", elmondása alapján.



Az alkoholfogyasztása miatt a biztosító helyett neki kell megtéríteni a kárt a közlekedési jelzőtábláért és az összetört BMW-ért is, így a totálkáros Alfa Romeo mellett további milliós kiadások is várnak rá, az okozott balesetért rá kiszabott büntetésen túl is. A vezetői engedélyének is búcsút inthet a baleset okozója.



Az 112 Emergency Press Hírügynökség szerint a fentiek ellenére a sofőr még mindig tarthatja szerencsésnek magát, hiszen nem szerzett súlyos sérülést, megmaradt keze-lába és mások sem sérültek, vagy haltak meg miatta. Az utóbbi esetben a sofőr bilincsben hagyhatta volna el a helyszínt.



A baleset időpontjában száraz volt az aszfalt és a köd is csak egy órával később ült a tájra. Az Alfa Romeo vezetője egy jobbra ívelő kanyar után és egy balra ívelő kanyar előtt veszítette el uralmát a járműve felett. "Besokalltam" - foglalta össze tömören a segítőinek. A járművet vasvári tűzoltók állították a kerekeire és áramtalanították a roncsot.



A környéken lakók elmondása alapján nem ritka, hogy a gépjárművezetők nem lassítanak a település határában, hanem 90-100-as tempóban haladnak a házak között a 8-as főút felé.