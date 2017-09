Tragédia

Öngyilkos lett a 9 éves fiú, miután egyest kapott

Öngyilkosságot követett el egy kárpátaljai kisfiú, J. Ernő a magyarlakta Nagyberegen – írta a Blikk.



A lap szerint a fiú a tragédia napján egyest ka­pott az iskolában. Már ez is­­ nagyon rosszul érintette a kitűnő diákot, de ez­után még egy újabb sokk érte, ami­kor­ tanára órai levelezésen kap­ta, és azt mondta, értesíti a szüleit a történtekről.



A kisfiú hazament az iskolából, és felakasztotta magát. Családja összeomlott, az édesanyja sokkos állapotba került.



Egy ilyen tragédiának egyszerre több oka is lehet, a mai fiataloktól a felnőttek nem az erőfeszítést, hanem a jó teljesítményt várják el, ami sokszor megbénítja őket – idézte a lap Végh József kriminálpszichológust.



Szerinte a szülők legfontosabb feladata amellett, hogy ne támasszanak túlzott elvárásokat, hogy tudatosítsák gyerekükben, mindenki hibázhat.



A tragédia híre megrázta egész Nagybereget, Ernőt nem csak a családja ismerősei és osztálytársai, hanem futballklubja is gyászolja, ahol évekig játszott.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!