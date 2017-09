Bűnügy

Drogkereskedő csoportot számoltak fel Nógrádban

Elfogta a rendőrség egy Nógrád megyei drogkereskedő csoport ötödik tagját is, a dílerek a megye nyugati részén értékesítettek kábítószert magyar és szlovák vevőknek - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.



Kiss Gábor elmondta: a 27 éves nógrádmarcali férfi a lakásán és egy másik helyi ingatlanban több éve árult különböző - por, kristály, zöld növényi törmelék - állagú kábítószert több magyar, illetve Szlovákiából érkező embernek. A drogokat a két ingatlanban adagonként kicsomagolva tartotta.



A keddi házkutatás során az értékesítéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak.



A 27 éves férfit őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását.



Négy társát - egy 36 éves szandai férfit, egy 41 éves dejtári nőt, egy 32 éves balassagyarmati férfit és egy 25 éves balassagyarmati nőt - még augusztus végén elfogták, közülük hárman már előzetes letartóztatásban vannak.



A nyomozás adatai szerint a 36 éves szandai gyanúsított 2014-től adott át narkotikumot többeknek, hogy azt Dejtáron, Patakon, Balassagyarmaton és Érsekvadkerten továbbértékesítsék, de maga is részt vett a terjesztésben. A dejtári nő januártól a lakásán értékesített drogot. A 32 éves balassagyarmati férfi és élettársa a múlt évtől értékesített kábítószert az otthonában, továbbá Dejtáron és Rétságon.