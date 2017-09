Baleset

Még tart a mentés a vépi vonatbaleset helyszínén

Még csütörtök reggel is tartanak a mentesítési munkálatok a Szombathelyhez közeli Vép település vasútállomásán, ahol szerdán kora este több gázolajat szállító tartálykocsi siklott ki, eddig tisztázatlan körülmények között. 2017.09.14 07:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Varga György, MTI

A helyszínelés eddigi megállapításai szerint a balesetben öt darab, egyenként 95 ezer literes tartálykocsi hagyta el a vasúti síneket, ezek közül kettő felborult, három pedig megdőlt a baleset során, melynek körülményeit a hatóságok vizsgálják. A műszaki mentést jelentős erőkkel kezdték meg a szombathelyi és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók, együttműködve az érintett vasúttársaság szakembereivel; munkájukat a helyi önkéntes tűzoltók is segítették.







Két, erőteljesen sérült kocsiból nagyobb mennyiségű gázolaj került a szabadba, a kevésbé rongálódott kocsikból a szivárgást még az esti órákban sikerült megszüntetni. Az éjjeli órákban a helyszínre érkezett szivattyúkkal megkezdték a tartályokban maradt gázolaj átfejtését ép vasúti kocsikba, miközben az esővíz-gyűjtő aknába folyt gázolaj begyűjtését is megkezdték a tűzoltók, illetve a vasúti vegyi felderítők. Az átfejtési munkálatok jelenleg is tartanak az állomáson, de a baleset miatt lakosságvédelmi intézkedésre nincs szükség. A vasúttársaság hajnali közlése szerint az érintett szakaszon a vonatközlekedés újraindult, valamennyi járat menetrend szerint közlekedik.

Varga György, MTI