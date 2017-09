Gyilkosság

A lassú wifi miatt ölte meg a bátyját egy amerikai fiatal

Emberöléssel vádolják a húszéves Timothy Recordot, rendőrség szerint a férfi kedd este késelte halálra saját bátyját, a 23 éves Nathant - írja a Buzzfeed. Record szerdai bírósági meghallgatásán ártatlannak vallotta magát.

A nyomozás adatai szerint a testvérek azon vesztek össze, hogy melyikük kütyüjei miatt lassú a wifi. A vita hevében Nathan verni kezdte Timothyt, az arcát és a fejét ütötte és rugdosta. Timothy az emeletről leszaladt a konyhába, ahol felkapott egy kést. Mellbe szúrta a bátyját, aki még élt, amikor kiérkeztek a mentők, akiket az anyjuk riasztott. A sértett a kórházba szállítás után életét vesztette.

A helyi lap, a Fitchburg Sentinel and Enterprise beszámolója szerint a testvérek elég erőszakosak voltak, amit a versenyszerű Call of Duty-játékos áldozat, Nathan egyik haverja is megerősített. Kevin Cwikla, aki még halála napján is chatelt Nathannel, azt mondta, hogy a testvérpárnak "nagyon extrém" vitái voltak, bár azt nem gondolta volna, hogy idáig fajulhatnak a dolgok.