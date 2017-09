Baleset

Felborult egy házaspár csónakja, a férfi eltűnt a Balatonban

Felborult egy horgászcsónak a Balatonon egy idős házaspárral; az asszonyt ki tudták menteni a közelben lévő horgászok, a férfi azonban elmerült, jelenleg is keresik - közölte Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője az MTI-vel csütörtökön.



A baleset a keszthelyi öbölben történt szerda este. A házaspár csónakjában ott volt a mentőmellény, de nem vették fel, ez okozta a tragédiát - mondta Bagyó Sándor, felhívva a figyelmet arra: bár csak másodfokú viharjelzés idején kötelező a csónakban a mentőmellény viselete, de erősen ajánlott elsőfokú viharjelzés idején, illetve korlátozott látási viszonyok között, így ködben, este és éjszaka is.



Az őszi horgászszezon kezdetén ennek azért is nagy a jelentősége, mert egyre hűvösebb az idő, az emberek jobban felöltöznek, és egy csónakból vízbe kerülve sok ruhában nehezebb a felszínen maradni, miközben a víz is egyre hidegebb - tette hozzá.