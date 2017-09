Bűnügy

Brutálisan megverte a gyereke anyját a féltékeny férfi egy hevesi panzióban

Kíméletlenül megverte barátnőjét egy 37 éves férfi egy Szihalomhoz közeli fürdőhelyen. A bántalmazás miatt most vádat emeltek, az ügyészség - az elzárás mellett - távoltartás elrendelését is indítványozta - írja a 24.hu.

A Heves Megyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint az érintettek - annak ellenére, hogy külön éltek - július 6-án Zsóry-fürdőn együtt nyaraltak egy helyi panzióban közös, hároméves kisfiukkal. A férfi napközben folyamatosan arról faggatta volt párját, hogy kivel tart fenn rajta kívül intim kapcsolatot. Este 10 óra körül, miután a kicsit lefektették aludni, a vádlott az emeleti részén található nyitott teraszon újfent szóvá tette, hogy tudomása van arról, hogy a nő megcsalja őt, ezután egy hirtelen mozdulattal a székéről a földre lökte gyermekének anyját, akit azután torkon ragadott, és azt követelte tőle, hogy mindent valljon be neki.

Nem kapott választ a kérdéseire, ezért inni kezdett, amitől még inkább elhatalmasodott rajta a féltékenység. Ebben a lelkiállapotban újra rátámadt a barátnőjére, akit előbb ököllel ütlegelt az arcán, majd lerugdosta a lépcsőn, egészen az alagsorig, ahonnan aztán a hajánál fogva rángatta vissza a teraszra. A nőt a következő órákban ugyan csekélyebb intenzitással, de többször bántalmazta még kitartóan és durván, egészen hajnali 1 óráig. A nő testét másnapra véraláfutások borították és a jobb szeme úgy bedagadt, hogy nem tudta azt kinyitni.

A férfit súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt állítják bíróság elé.