Csalás

Csalók élnek vissza a Tigáz nevével

Ismét csalók élnek vissza a Tigáz nevével, ezúttal gázkonvektorok uniós szabvány szerinti vezetékcseréjét ajánlják túlárazottan, elsősorban idősebb lakossági felhasználóknak, és erre előleget vesznek fel tőlük - hívta fel a figyelmet a Tigáz-DSO Kft. kedden.



A társaság közleményében hangsúlyozta: nem bíztak meg senkit, hogy ilyen tevékenységet végezzen. Munkatársaik, valamint megbízott külső vállalkozóik nem jogosultak készpénz átvételére, a társaság a be- és kifizetéseket kizárólag folyószámláról történő utalással vagy postai úton kiküldött csekkel intézi.



Felidézték azt is, hogy már nem először próbálkoznak a "trükkös szakemberek" az idén.



A Tigáz dolgozói minden esetben arcképes, Tigáz arculati elemeket tartalmazó igazoló okmányokkal rendelkeznek, a megbízott vállalkozók részére pedig megbízólevelet állít ki a társaság. Az ügyfelek felkeresésekor az az első lépés, hogy ezekkel a dokumentumokkal igazolják magukat - emelték ki.



A Tigáz-DSO kéri az ügyfeleket, hogy körültekintően járjanak el, ne hagyják magukat megtéveszteni. Javasolják, hogy ha a munkát végző személy nem igazolja magát megfelelően, ne engedjék be. A visszaéléseket tapasztalók forduljanak a területileg illetékes rendőri szervekhez, valamint jelezzék a társaság ügyfélszolgálatán.