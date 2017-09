Tragédia

Mérget itathatott a kisfiával a hajdúszoboszlói apa

Vélhetően mérget itathatott a gyerekével az erdőben, majd magával is végzett az a hajdúszoboszlói apa, akinek a holttestére - kisfiáéval együtt - hétfő este találtak rá Kaba és Hajdúszovát között, a Keleti-főcsatorna mellett - jelentette az MTI tudósítója. Úgy tudják, a feleség is önkezével vetett véget az életének, felvágta az ereit közös otthonukban.

Az MTI értesülése szerint az anya masszőrként dolgozott a helyi fürdőben, férje pedig 2014-ig a Tourinform-iroda munkatársa volt. Ismerősei szerint elbocsátását a férfi nem tudta feldolgozni, ez vezethetett szörnyű tettéhez, a család tragédiájához.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, először a nő holttestére bukkantak rá a hajdúszoboszlói társasházban, majd a beszerzett információk szerint keresni kezdték a férfit és a 6 éves kisfiút, holttestüket Kaba és Hajdúszovát között, a Keleti-főcsatorna melletti erdős területen találták meg.