Meztelenül találhattak rá a Borsodnádasdról eltűnt 17 éves lány holttestére

Fotó: Ózd.hu

Az Ózdi Városi Televízió meg nem erősített információi szerint ruha nélkül találták meg a vasárnap eltűnt 17 éves lány holttestét Borsodnádasdon, a templom melletti aknában. A csatorna úgy tudja, hogy hétfőn az üggyel kapcsolatban több fiatalt is bilincsben kísértek be az Ózdi Rendőrkapitányságra. Mint írják, az illetékes szervek a közeli erdős részen, valamint egy romos épületben is kutattak nyomok után.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Csenge a barátnője elmondása szerint szombat délután ment el otthonról, édesanyja csak este 10-ig engedte el, de nem ért haza.

Egy helyi nő azt állítja, hogy szombaton este fél 8-8 körül Ózdról mentek haza, akkor még látták a lányt az egyik barátnőjével, szalonnát sütöttek az Alsó-tónál.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, vagyis egyelőre úgy tűnik, hogy a lány bűncselekmény áldozata lett.