Eltűnt kislány

Egy férfi kocsijának műszerfalán találták meg az esküvőről eltűnt francia kislány DNS-ét

Fotó: AFP

Eljárás indult Franciaországban egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy elrabolt egy kilenc éves kislányt egy esküvőről - írja a BBC. Maelys de Araujo augusztus 27-re virradóan tűnt el a francia Alpokban, DNS-mintáját pedig megtalálták a múlt héten őrizetbe vett férfi autójának műszerfalán.

A gyanúsított ügyvédje szerint védence elismerte, hogy a lány a kocsijában volt, de tagadta a bűnösségét. Bernard Méraud az AFP-nek arról beszélt, a vádlott vallomása szerint a lány egy másik kisfiúval mászott be a jármű hátsó ülésére, hogy megnézzék, a csomagtartóban van-e a férfi kutyája. Az ügyvéd egy francia rádiónak adott interjúban elmondta, hogy védence az esküvő másnapján lemosta az autóját, amit el akart adni és már vevő is volt rá. Úgy véli, hogy a kislány DNS-ét a férfi is elmaszatolhatta a műszerfalon, tehát a DNS-minta jelenléte önmagában még nem jelenti azt, hogy a férfi bűnös.

"Ártatlannak vallja magát az események szerencsétlen kombinációjára hivatkozva" - nyilatkozott Méraud.A vádlott nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A férfi lábán és karján karcolások láthatók, amit állítása szerint kertészkedés közben szedett össze.

A gyanúsított az egyike volt az esküvőn részt vevő 180 embernek, akiket kivétel nélkül kihallgattak a rendőrök. A nyomozók két másik, a közelben megtartott rendezvény vendégeit is kikérdezték az éjszaka történtekről.

Grenoble főügyésze vasárnapi közleményében azt írta, egy 34 éves férfit emberrablással és egy 15 éven aluli személy önkényes fogva tartásával gyanúsítanak. A férfi mindent tagadott, a nyomozóbírók ugyanakkor ennek ellenére úgy döntöttek, nem engedik szabadon.