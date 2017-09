Rejtély

Hiába keresték a csontokat a negyven éve halottnak hitt fiú koporsójában

Lydia Reid (Fotó: BBC)

Felnyitották egy negyven éve halottnak hitt skót fiú koporsóját, de nem voltak benne emberi maradványok - írja a Reuters. Lydia Reid fia, Gary hétéves volt, amikor 1975-ben halottnak nyilvánították az Edinburgh-i Gyermekkórházban. A nő régóta gyanítja, hogy a gyerek holttestét törvénytelenül szállították el a halála után - ráadásul soha nem mondták meg neki konkrétan, mi történt az edinburghi Saulton temetőben.

Reid bíróságig vitte az ügyet, ahol nemrég úgy határoztak, exhumálják a gyerek holttestét. "Azt akartam, hogy tévedjek. Azt akartam, hogy beigazolódjon, egy bolond öregasszony vagyok, de nem így történt. A koporsó teljesen üres volt" - nyilatkozta a 68 éves asszony, aki továbbra is azt szeretné, valaki árulja el neki az igazságot. És ha van még rá esélye, akkor szeretné visszakapni a gyerekét. Akkor is ha börtönben van, akkor is ha kórházban. Ha pedig a fia már nem él, mondják meg neki, hogy megnyugvást találjon.

Reid elmondta: miután közölték, hogy a fia meghalt, látni szerette volna még egyszer utoljára., de a kórházban nem az ő gyerekét mutatták meg neki.