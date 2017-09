Balhé

Több mint 25 millió forintos bírságot kapott a repülőn randalírozó férfi

A visszatéréssel járó összes költséget megfizetteti egy részegen randalírozó légi utassal egy szövetségi bíró, az Egyesült Államokban - írja az Independent. A New Yerseyben élő James Augustnak összesen 97,817 dollárt (több, mint 25 millió forintot) kell megtérítenie.

A férfi februárban barátnőjével és a nő gyerekeivel utazott Hawaiira. A visszaúton August részegen szállt fel a New Yorkba tartó gépre, több emberbe belekötött, és megütötte az egyik légiutas-kísérő vállát, amikor az nem akart neki több alkoholt felszolgálni. A kapitány visszafordította a repülőt Honoluluba, ahol a rendőrök őrizetbe vették a részeg utast.

August később azt mondta, semmire sem emlékszik az incidensből, de elismerte az összes vádpontot. A bíró ítélete alapján a férfinak meg kell fizetnie a légitársaságnak a gép visszafordításával járó összes pluszköltséget, így az üzemanyagot, a földi személyzet munkáját, a karbantartást és a többi utas jegyeinek átfoglalásával járó költségeket is. Azt a közel 47 ezer dollárt (12 millió forintot) azonban nem kell kifizetnie, amit étkezési utalványok formájában osztott ki a többi utasnak a légitársaság.

Az Egyesült Államokban akár húsz év börtön, illetve 250 ezer dollár (kb. 64 millió forint) büntetés is kiszabható arra, aki egy repülőgép személyzetére támad.