Két kábítószer-ültetvényt is felszámoltak Zalában

A feketepiacon több tízmillió forintot ér az a kannabiszmennyiség, amelyet egy Zalaegerszeghez közeli hegyi ingatlannál találtak a rendőrök. A termesztőket előzetes letartóztatásba helyezték - közölte a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője hétfői sajtótájékoztatóján.



Farkas Tibor elmondta: bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy a zalai megyeszékhelytől 15 kilométerre kábítószer alapanyagául szolgáló növényt termesztenek.



A rendőrök csütörtökön vonultak ki a helyszínre, ahol két ültetvényen jelentős mennyiségű kannabiszt neveltek. A növény feketepiaci értéke tízmilliókban mérhető.



Andor László, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője a részleteket ismertetve elmondta: Nagykapornakon, egy hegyi ingatlannál találtak rá a két ültetvényre, amelyekhez 20-30 méteres ösvények vezettek. Az egyik területen 64, a másikon 44 tő kannabisznövényt találtak, amelyek között 140-180 centiméter magasak is voltak.



A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 32 éves helybéli férfit. Az ingatlanhoz tartozó épületben növényvédő szereket és tápszereket, továbbá a termesztéshez szükséges egyéb eszközöket is találtak.



A rajtaütés után nem sokkal egy szintén 32 éves zalaegerszegi férfinél tartottak házkutatást, amelynek során a kannabisz előneveléséhez szükséges eszközöket foglaltak le, egyebek között több nagyteljesítményű ventilátort, melegítőlámpát, szigetelt sátrat, szűrőrendszert, növénydarálót. A férfi autójában növényvédő szereket is találtak - jelezte a bűnügyi osztály vezetője.



Hozzátette, hogy az eljárás során mindkét férfi panasszal élt a gyanúsítás ellen, vallomást csak a zalaegerszegi tett, aki tagadta, hogy bármit elkövetett volna. A bíróság pénteken elrendelte mindkettőjük előzetes letartóztatását.



A gyanúsítottak büntetett előéletűek. A nagykapornaki férfi egyebek mellett vagyon elleni és kábítószeres bűncselekmények, zaklatás, garázdaság, illetve emberrablás miatt volt már büntetve vagy ilyen ügyek miatt folyik ellene eljárás. Zalaegerszegi társa kábítószer-birtoklás és -kereskedelem, valamint csalás miatt ismert a rendőrök előtt - sorolta Andor László.



Kérdésekre válaszolva Farkas Tibor elmondta, hogy egy-másfél hónap kellett volna a növények beéréséhez, tehát még nem tudtak értékesíteni belőlük, a hegyi ingatlan pedig a nagykapornaki férfi anyjáé.