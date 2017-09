Baleset

A nyári szünet utolsó napján ütötték el Áront

A kisfiúnak még volt annyi ereje, hogy az út melletti füves területe vonszolja magát, ott azonban már összeesett, és több testrészét is nagyon fájlalta.



A rettentes baleset a Komárom-Esztergom megyei Bakonysárkány főútján történt. Az esetről Áron édesapja a Blikknek számolt be. Csajbók Ferenc mutatta meg hol történt a baleset. "Áron egy igazi kis örökmozgó, állandóan jön-megy, hiába mondjuk neki, hogy szóljon, ha készül valamire" – mondta a fiúról. Mint kiderült, a gázolás napján se szólt senkinek, hogy kimegy az utcára, ezért nem figyelt rá egy felnőtt se. Áron nagybátyja furgonjának takarásából szaladt az autó elé.



Mindannyian megijedtek, azonnal mentőt hívtak a kisfiúhoz. A sofőrt megrendítették a történtek, rendszeresen érdeklődik Áron állapotáról. A Blikk úgy tudja, a kisfiút az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet intenzív osztályán ápolták, pénteken viszont már átkerült a gyermekosztályra. Szülei remélik, hogy hamarosan kiengedik, hiszen Áron most kezdi az első osztályt.