Erőszak

Az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény az Újpesten meghalt férfi igazoltatásánál

Mihádák Zoltán / MTI

Harangozó Tamás szocialista képviselő írásbeli kérdésére adott ügyészi válaszból derült ki, hogy az ügyészség továbbra sem folytat nyomozást azok ellen a rendőrök ellen, akik igazoltattak, majd megbilincseltek egy férfit, aki eközben meghalt.



A 444.hu idézi Polt Péter legfőbb ügyész válaszát az 57 éves mérnök, Á. István ügyében:

„Büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel. A 2017. augusztus 4-én történt rendőri intézkedés során bekövetkezett rendkívüli halálesettel összefüggésben azonban a büntetőeljárás megindításának törvényi feltételei nem állnak fent.”



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a helyszínen megjelent a riasztott ügyeletes ügyészségi nyomozó és a vezető ügyeletes is. Ők a helyszínen nem találták bűncselekmény nyomát, így nem is indult eljárás, ám később hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt az ügyészségnél tett feljelentés alapján elindult az eljárás.



„Bűncselekmény gyanújára utaló (...) adatokat a rendőri intézkedéssel összefüggő parancsnoki kivizsgálás iratai, a helyszíni halottszemléről felvett jegyzőkönyv, valamint a boncjegyzőkönyv sem tartalmaz. A rendkívüli halálesettel összefüggésben ezért a törvényi feltételek hiányában hivatalból a nyomozás elrendelésére nem került sor.”



Polt válaszából az is kiderült, hogy az elhunyt hozzátartozói nem tettek feljelentést a főügyészségen. A haláleset körülményeinek vizsgálatára a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztálya közigazgatási hatósági eljárást indított.