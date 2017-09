Bűnügy

Gyerekek éhezhettek volna egy tolvaj miatt Csongrádban

Egy család utolsó negyvenezer forintját lopta el tolvaj Hódmezővásárhelyen. A háromgyerekes édesapa szerdán egy elesett idős férfira lett figyelmes az utcán, és a segítségére sietett. Közben letette a földre a táskáját, amit egy óvatlan pillanatban valaki elvitt.

"Miután felhívott, nagyon kétségbeestem, ugyanis mindketten tudtuk, hogy benne volt a családunk szeptemberre szánt, megmaradt negyvenezer fo­rintja is" - mondta a Borsnak a férfi felesége, Pásztor Katalin, hozzátéve, hogy azonnal feljelentést tettek a rendőrségen. A táskát órákkal később megtalálták egy közeli utcában, egy kukában. Ugyan benne volt a pénztárca, de teljesen üresen.

"Nekünk ez a negyvenezer forint a létszükségletet jelenti. Három kisgyerekünk van, akiknek az ennivalója is komoly problémát fog jelenteni ebben a hónapban. A két kislányunkat, Zorkát és Linettet ráadásul épp most kellene beóvodáztatni, számos dologra lenne szükségük. A kisfiunk, Vendel pedig, aki még egyéves sincs, Down-szindrómában szenved. Sok időt kell kórházban töltenie, és a betegsége miatt több drága gyógyszert kell szednie" - sorolta az anya.

A fiatal szülők felhívást tettek közzé a Facebookon. Azóta kiderült, ennek nyomán összegyűlt az eltűnt pénz. Az anya azt írja, nagyon sokan megkeresték telefonon, írtak neki. Azt mondta, bebizonyosodott, hogy sokkal több a jó ember, mint a rossz.