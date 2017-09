Ebugatta!

Megharapta a műszakvezetőt a metróalagútba belógó kutyus

hirdetés

A harapós Husi (Fotó: BKK)

Mentőt kellett hívni a 3-as metróban dolgozó műszakvezetőhöz, úgy megharapta az a kutya, amelyik beszaladt pénteken délelőtt az alagútba az Árpád hídnál - írja a Blikk.

A BKK fényképet is közölt a kutyáról, Husiról, de a bulvárlap szerint nem viselkedett annyira cukin: halálra volt rémülve és rátámadt az érte siető emberekre. Később kiderült, hogy 4 éve nem oltották be, így a megmart műszakvezetőt be is kellett oltani.

Úgy tudják, Husi egy közeli panelházból szökött el. Nem gazdája, hanem annak egy ismerőse vigyázott rá. A kiszökött kutya az aluljáróba, majd a metró felé vette az irányt. Az áram azért nem ütötte agyon, mert rögtön feszültségmentesítették a pályát.