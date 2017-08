Felgyújtották az egyik Vueltán induló kerékpáros csapat buszát

Szándékos gyújtogatás miatt teljesen kiégett a Vuelta Espana spanyol országúti kerékpáros körversenyen szereplő Aqua Blue Sport csapatának busza.

Az Almeríában időző mezőny ír központú együttesének busza alá az elkövető egy matracot tolt be, majd meggyújtotta azt - közölte a csapat hivatalos Twitter-oldalán, amelyen fotókat is közzétett a járműről. Az 55 éves feltételezett elkövetőt elfogta a rendőrség.

Az Aqua Blue Sport most vesz részt először nagy körversenyen, versenyzőik más csapatok buszain jutottak el a Vuelta csütörtöki, 12. szakaszának motrili rajtjához.

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6