34 nap kellett az elévüléshez - 17 év után bukott ki a szegvári nőből a gyilkosság

A rendőrség lezárta a nyomozást egy eltűnés miatt indult, emberölés elkövetésének bűntette gyanújával folytatódott ügyben. Az eltűnést bejelentő feleség 15 év után bevallotta, meggyilkolta a férjét, írja a Zsaru magazin. Az ügy 34 nap híján elévült volna. A rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztálya éppen ezért hívta még egyszer be a nőt kihallgatásra 2015-ben, mert volt néhány gyanús részlet.



Az asszony akkor azt állította, hogy a férje egyik pillanatról a másikra eltűnt, keresték is, majd lezárták az ügyet. Akkor tagadta, hogy bármit tudna róla.



Szilvia 2002-ben, a férfi távollétében elvált a férjétől, akit 2007-ben halottá nyilvánítottak. Már-már úgy tűnt, Szilvia megússza a gyilkosságot, azonban 2015. október ­13-án, azaz pontosan 34 nappal az elévülés előtt újra meghallgatták az asszonyt, aki megtört a hosszú évek alatt hordozott szörnyű titok súlya alatt, és beismerte, hogy ő gyilkolt. Elmondta azt is, hogy a tragédia napján ő éjszakába nyúlóan szántott. Ekkor tört rá a férje részegen, ő pedig egy pajszerral leütötte a férfit. A fegyvert végül a Tiszába dobta, a testet pedig elföldelte.



Amikor a területre 2015-ben már a rendőrséggel együtt visszatértek, az időközben alaposan megváltozott környezet miatt a nő nem tudta pontosan megmutatni a holttest elásásának helyét. A lap által egyhangúnak leírt tájon fák nőttek, más fákat meg kivágtak, így hiába keresték, a holttest soha nem került elő. Mivel azonban a nő beismerő vallomást tett, és nem szenved kóros elmeállapotban, jelenleg szabadlábon védekezik.