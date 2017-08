Csellengők

Egy falunyi gyerek tűnt el - mindet keresi a rendőrség

police.hu

Több mint 600 oldalon keresztül listázza a police.hu adatbázisa az eltűnt gyerekek a neveit. Nagy részük magyar, de sok köztük a külföldi is, a közös bennük, hogy ők is Magyarországon tűntek el.



A keresettek között a legfiatalabb egy alig több mint kéthónapos kislány. Van olyan család is, amelyiknek egyszerre tűnt el négy gyereke.



Az ORFK Kommunikációs Szolgálata megerősítette, hogy a listát folyamatosan frissítik, így az mindig naprakész.