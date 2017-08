Baleset

Házi őrizetben marad a Dózsa György úti gázoló

A Fővárosi Törvényszék helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését, miszerint a nyomozati időszakban bőven elég a házi őrizet a Dózsa György úti gázolónak a bűnismétlés elkerüléséhez. 2017.08.30 19:36 ma.hu

mti

Mint ahogyan arról már a ma.hu is több alkalommal beszámolt, M. Richárd május 15-én egy fehér Mercedesszel, a feltételezések szerint a megengedettnél nagyobb sebességgel hajtott a Dózsa György úton, amikor összeütközött egy Citroennel. A balesetben egy 23 és egy 37 éves férfi meghalt.



M. Richardot augusztus 19-én vették őrizetbe, és azonnal kezdeményezték az előzetes letartóztatását a bűnismétlés veszélye miatt, de augusztus 21-én a Budai Központi Kerületi Bíróság úgy döntött, hogy elég ha házi őrizetben maradhat, sőt még nyomkövetőt sem kell viselnie.



Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.



A törvény szerint mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy szabadlábon védekezzen, ezt korlátozni csak törvényben meghatározott okból lehet. Az előzetes letartóztatásnak akkor van helye, ha fennáll a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlés veszélye.



Az első és másodfokú bíróság is vizsgálta a bűnismétlés lehetőségét M. Richárd ügyében, és megállapította, hogy ha szabadlábra helyezik, lehetséges, hogy megint közúti balesetet fog okozni.



Tehát a kényszerintézkedés egyik oka, a bűnismétlés veszélye fennáll, de más oka nincs annak, hogy előzetes letartóztatásba kerüljön" - írták az Origónak küldött közleményben. A bíróság ezért úgy döntött, hogy M. Richárdot a házi őrizet is korlátozza abban, hogy közlekedjen, tehát így már nem tud közlekedési balesetet okozni újra.



A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság döntése a szükségesség és az arányosság elvének megfelel", majd hozzátették, hogy ha az eljárás során a gyanúsított megszegi a házi őrizet szabályait vagy nem jelenik meg a hatóság előtt, amikor beidézik, őrizetbe vehető, vagy elrendelhető az előzetes letartóztatása.