Napi egy órát is spórolhat, ha ezentúl hajóval jár

Gyorshajókat vásárolna és állítana üzembe a Mahart PassNave Kft. a Dunakanyar és Budapest között - a tervek szerint a járatok felvennék a versenyt a jelenleg üzemelő autóbuszokkal. 2017.08.30 18:51 ma.hu

MTI Fotó: Sóki Tamás

A 2013-ban államivá vált a Mahart PassNave Kft. sikerrel teljesítette első ötéves tervét, mára mindössze a Dunakanyarban járatott gyorshajók ötlete maradt ki a megvalósítási körből – mondta el Spányik Gábor ügyvezető a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában szerdán.



Maga a gyorsjárat ugyan már elindult, ám azon egyelőre kissé elavult állapotban lévő szárnyas hajók közlekednek – igaz, az utazóközönség ezeket is nagyon szereti, hiszen az eddigi 4-5 órával szemben, másfél óra eljuthat velük Esztergomba. A Mahart biztonságos és takarékos hajót szeretne, amit nemcsak megvenni, de hosszútávon üzemeltetni is roppant költséges feladat – jelenleg a leginkább ár-érték arányos modell kiválasztása zajlik.



A környezetbarát hajtási módot támogatják, melynek értelmében hibrid verziókat, vagyis az elektromos és a dízel hajtás kombinációjára létrehozott megoldásokat is tesztelnek, de az egyszerű dízelhajók, illetve a folyékony gázzal működtetett járművek ugyanúgy számításba jöhetnek – a Mahart ugyanakkor a nyugat-európai motorral szerelt orosz gyártmányú szárnyashajókkal és a holland, illetve norvég katamarán testű járművekkel is kokettál.



Ahol a MÁV vagy a Volán már üzemeltet járatot, ott a Mahartnak nem igazán fűződik érdeke ahhoz, hogy szintén beálljon a sorba, így az előzetes tervek szerint az Esztergom és Budapest között ingázók számára a hajózás nem jelentene utazási alternatívát – mint azt Spányik elmondta, nem látják értelmét a párhuzamosságoknak.



A gyorsjáratokat ennek értelmében olyan területeken kívánják majd üzemeltetni, amelyeken előnyt jelenthet, ha egy jármű kvázi kötött pályás eszközként, mégis forgalomtól mentesen közlekedik (lásd a Visegrádi térséget, illetve a szentendrei szigetet). Míg a korábban busszal megtett út menetideje úgy 80-100 percre rúgott, addig hajóval mindez egy óra alá is leküzdhető.