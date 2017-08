Bűnügy

Egy papagáj tanúvallomása buktatta le a férjét meggyilkoló nőt

A 49 éves amerikai nő öt lövéssel végzett a férjével, majd azt állította, betörők tették. A férfi papagája azonban lebuktatta. 2017.08.30 07:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték hétfőn a michigani Glenna Duramet, akit még júliusban talált bűnösnek egy esküdtszék férje megölésében - jelentette a helyi sajtó. A nő ügye azután kapott nagy figyelmet, miután kiderült, hogy a gyilkosság szemtanúja egy papagáj volt.

A nő 2015 májusában ölte meg a férjét, Martin Duramet. Az asszony magával is végezni akart, ezért fejbe lőtte magát, de nem halt bele a lövésbe, sőt, később teljesen felépült.

A nő azt mondta a rendőröknek, hogy betörők jártak a házukban, azok ölték meg férjét, és lőtték fejbe őt is. A nyomozóknak több körülmény miatt is gyanús volt a történet, a nő azonban következetesen tagadta bűnösségét, más szemtanú pedig nem akadt.

Egészen addig, amíg az ügyészségen be nem jelentkezett Christina Keller, Martin Duram exfelesége. A gyilkosság után hozzá került Bud, volt férje papagája. A hangutánzó madár egy mondatot ismételgetett: "Don't f***ing shoot! (Ne lőj, b***d meg!) Keller, és Martin Duram szülei biztosak voltak benne, hogy Bud gazdája életének utolsó perceit idézi fel újra és újra. Szerették volna a papagájt koronatanúként szembeállítani Glennával, de ilyesmire még sohasem volt példa.

Később szakértők is úgy nyilatkoztak, hogy bár Bud előadása valóban meggyőzően hangzik, hiba lenne erre alapozni egy olyan súlyos ügy megítélését, mint a gyilkosság. A bíróság végül nem is vette figyelembe Bud vallomását.

Az életfogytig tartó börtönbüntetésről szóló bírósági döntés után Glenna Duram ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.