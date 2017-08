Gyász

Meggyalázták az egyik legkitűnőbb magyar vadászpilóta sírját

Néhány éve márvány emléktáblát kapott a Farkasréti temetőben fekvő sírjára Vitéz Szentgyörgyi Dezső zászlós, a Magyar Királyi Honvéd Légierő legeredményesebb vadászpilótája. Az emléktáblára felkerült egy márványból készült, méretarányos Me-109-es harci repülőgép is, amely egészen mostanáig büszkén őrizte Szentgyörgyi Dezső sírját.



A repülőgép eltűnését a háborús hős fia jelentette be a Facebookon, ahol a kommentek között a cselekedetet elítélő hozzászólások között feltűntek olyanok is, akik felajánlották segítségüket a márványrepülő pótlásában.