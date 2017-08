Bűnügy

Sírokat rongáltak meg Murakeresztúron

A felborított súlyos sírkövek miatt több helyen összetörtek a vázák és tönkrementek a csokrok, koszorúk, nem egy esetben pedig a sírok fedőlapjai is betörtek. 2017.08.28 13:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Varga György

Több sírkövet is felborítottak ismeretlenek a murakeresztúri temetőben, az eset miatt büntetőeljárás indult - közölte az MTI érdeklődésére hétfőn a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.



Sznopek Veronika elmondta: hétfő reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy több sírkövet is feldöntöttek a dél-zalai település temetőjében. A nagykanizsai rendőrök a helyszínelés során összesen nyolc felborított sírkövet találtak.



Az eset kapcsán rongálás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás - tette hozzá a szóvivő.



Az MTI a helyszínről úgy értesült, hogy a felborított súlyos sírkövek miatt több helyen összetörtek a vázák és tönkrementek a csokrok, koszorúk, nem egy esetben pedig a sírok fedőlapjai is betörtek.

