Kihallgatás közben ugrott ki a másodikról egy gyanúsított Fejér megyében

Előzetes letartóztatásba került két ember, akik ellen üzletszerűen elkövetett lopás miatt indított eljárást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A páros az eddigi adatok szerint 2015 novembere és 2017 februárja között dunaújvárosi, perkátai, rácalmási, kulcsi és szalkszentmártoni ingatlanokba tört be, és műszaki cikkeket, ékszereket, készpénzt, háztartási berendezéseket, gépalkatrészeket loptak. A zsákmányt rendre orgazdáknak adták tovább - tájékoztatott hétfőn a Székesfehérvári Törvényszék.

A bíróságtól megtudtuk azt is, hogy az egyik gyanúsított kihallgatás közben szökni próbált: kiugrott a rendőrkapitányság második emeleti irodájának ablakából és súlyos sérüléseket szenvedett.

A Székesfehérvári Járásbíróság múlt héten döntött úgy, hogy őt és társát is lecsukja arra hivatkozva, hogy a gyanúsítottak javarészt bűncselekmények elkövetése útján szerzett pénzből élnek, így fennáll a bűnismétlés veszélye. Továbbá "figyelemmel a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények számára és sorozatjellegére, fennáll a veszélye" tartanak attól, hogy megszöknének, elrejtőznének, vagy meghiúsítanák a büntetőeljárás eredményét.

A végzés egyébként nem jogerős, ellene mindkét gyanúsított és védőjük is fellebbezést jelentett be.