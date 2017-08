Mit tehet a sejt?

Magasról tett a szabályokra, ma már 102 gyereke van a túlbuzgó spermadonornak

Annak aki spermadonor akar lenni, komoly követelményeknek kell megfelelnie. Nem lehet például, alkohol, gyógyszer vagy drogfüggő, és nem lehetnek örökletes betegségei sem. Ezek mellett még rengeteg szabályt és előírást kell betartania, köztük azt is, hogy túl sokszor és túl sok helyre nem mehet el spermát adni.

Hollandiában most fény derült egy olyan esetre, amelynek során az egyik donor elismerte, hogy az aláírt szerződések ellenére több klinikára is járt spermát adni. Ez hatalmas felelőtlenség, hiszen a szabályozás nem véletlenül van érvényben. Ha a donor túl sok helyre ad spermát, nő az esélye, hogy az utódjai később kapcsolatba kerülhetnek egymással. Ennek persze kicsi az eshetősége, de épp ezért vannak a korlátozások, hogy ezt az esélyt a minimumra csökkentsék.

Akárhogy is, a fent említett alany így akár 102 gyermek édesapja is lehet, ami katasztrofális következményekkel járhat. Az ilyen módon elvégzett mesterséges megtermékenyítések szigorúan anonim módon működnek. Azzal, hogy a férfi nem tartotta be a szabályokat, komoly gondot és nem utolsósorban kellemetlenséget okozhat azoknak a családoknak, akik kaptak a spermájából.

"Csak szeretem csinálni, és boldoggá tesz, hogy ezzel másokat is boldoggá tehetek" - mondta a felelőtlen férfi, akire komoly szankciók várnak, amiért megszegte a szerződését.