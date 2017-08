Molesztálás

Vádat emeltek a bicskei gyerekotthon vezetője ellen

hirdetés

A Fejér Megyei Főügyészség folytatólagosan megvalósított, nevelése, felügyelete alatt álló, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon vezetőjével szemben, áll az ügyészség közleményében.

A vádirat szerint a gyermekotthon vezetője 2004. és 2016. közötti időben a nevelése, gondozása, felügyelete alatt álló kiskorú sértettekkel a fennálló alá-fölérendeltségi viszonyát kihasználva szexuális cselekményt végzett, több esetben megkísérelte őket szexuális cselekmény végzésére rábírni, erkölcsi, érzelmi fejlődésüket veszélyeztette. A vádlott 10 sértett sérelmére követte el a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket, valamint a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét.

Vádemelésre került sor a gyermekotthon egyik nevelőjével szemben is tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt.

Az ügyészség indítványozta az otthon vezetőjének letartóztatását, emellett az összes vádlottra végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását és foglalkozásuktól való eltiltásukat kérte.