Bűnügy

Megszólalt a Németországban megkéselt magyar prostituált gyilkosa

hirdetés

Tavaly októberben 81 késszúrással végeztek egy Nelly néven dolgozó magyar prostituálttal Németországban. Feltételezett gyilkosát, a húszéves B. Richárdot januárban egy magyar bevásárlóközpont parkolójában kapták el. A Blikk csütörtökön írta meg, hogy a gyanúsított a héten vallott először a tragédia éjszakájáról a bíróság előtt.

A bulvárlap szerint a fiú tagadta a gyilkosságot. Elmondása szerint aznap sokat ivott, majd a kristály nevű kábítószerből is fogyasztott, ezután ment át a szomszéd házba, ahol két prostituált, köztük Noémi is lakott.

A vádlott elmesélte, mindkét nővel lefeküdt, az aktusokért pedig 70 eurót, átszámítva körülbelül 20 ezer forintot fizetett. Ezt követően megmosakodott, majd továbbállt egy másik örömlányhoz, akinél egy aranygyűrűvel fizetett.

Később Noémi lakótársai fedezték fel, hogy a gyűrű korábban még a lány kezén volt.

Dr. Pethő Benjámin, a fiú ügyvédje a Blikknek elmondta, védence a körülményekhez képest jól van, higgadtan viseli a bírósági procedúrát. Tudomása szerint a család még egyszer sem látogatta meg Richárdot a kinti börtönben, barátnője viszont mellette áll és gyakran jár be hozzá.