Baleset

Részlegesen lebénult a Bulgáriában autóbalesetet szenvedett lány

2017.08.23 12:50

Fotó: MTI

Ahogy arról mi is beszámoltunk, megműtötték Szegeden a Bulgáriában balesetet szenvedett Burkus Vanesszát. A pénteki beavatkozás során stabilizálták a 19 éves lány nyakát, visszaforgatták és rögzítették elfordult csigolyáit.

Sajnos, az első vizsgálatok azt mutatják, hogy a szegedi lány részlegesen így is lebénult - írja a zoom.hu. A lapnak a lány édesapja azt mondta, hogy a baleset után Vanesszánál agyi ödéma alakult ki, eltört két nyaki csigolyája is. A kórházba már komoly tudatzavarral szállították be, a tudata azóta sem tisztult ki. Az apa elmondása szerint lánya előreláthatóan nem fogja tudni jobbra és balra mozgatni a fejét, ráadásul még mindig nem ébredt fel a kómából sem.

Legkésőbb két hét múlva szállítják majd az Országos Orvosi Rehabilitációs Központba, ott folytatják majd a kezelését.