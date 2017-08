Kis hős

Orrszívóval mentette meg koraszülött öccse életét a tízéves kissrác

Fotó: AFP

Orrszívóval mentette meg koraszülött öcsse életét egy tízéves amerikai kisfiú - írja a Today.com.

Jayden Fontenot azonnal édesanyja segítségére sietett, amikor otthonukban beindult a szülés. "Azóta is mondom Jaydennek, hogy különleges kötelék fűzi össze az öccsével. Olyan büszke vagyok rá, mindkettőnk életét megmentette" - emlékszik vissza Ashly Moreau.

A nő augusztus 11-én reggel arra ébredt, hogy elfolyt a magzatvize, méghozzá a vártnál jóval előbb, a kisfiát ugyanis csak szeptember 20-ra várták. Moreau egyébként szokatlanul vérzett a szülés ideje alatt, ráadásul a baba kezdetben farfekvéses volt.

A dolgok rendkívül gyorsan történtek, ahogy lenézett, a baba lábai már kilátszottak. A vőlegényére nem számíthatott, mert ő akkor már a munkahelyén volt, ezért szólt a fiának, hogy azonnal hívja a nagymamát a szomszédból. A nagyi viszont egy korábbi műtét miatt nem tudott járni, ezért csak annyit tehetett, hogy tárcsázta a 911-et, unokáját pedig visszaküldte az anyához.

"Mondtam a fiamnak, hogy segítenie kell, de nagyon gyorsnak kell lennünk, mert a baba lábai már kékülnek, nem kap levegőt" - mondta a lapnak Moreau.

Az édesanya sírt, de megpróbált higgadt maradni. Látta, hogy a fia fél, de a magabiztosságot is érezte rajta. A fiú az édesanya instrukciói alapján világra segítette a bébit, ekkor azonban észrevették, hogy a kicsi nem lélegzik.

A tízéves sác azonnal a konyhába szaladt, ahol megkereste a kishúga orrszívó pumpáját, amivel aztán segített levegőt fújni az újszülött orrába és szájába.

Szerencsére ekkorra megérkeztek a mentők is, akik azonnal kórházba szállították az anyát és a babát. A kis Daxx jól van, a jövő héten hazamehet, bátyját pedig bátorságáért a város polgármestere fogja ki fogja tüntetni.