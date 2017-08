Bűnügy

Suhancok fosztották ki a 95 éves józsefvárosi férfit

Fiatal suhancok arboltak ki egy 95 éves férfit a budapesti Józsefvárosban - írja a Zsaru Magazin. A lp szerint az idős férfi a postáról hazafele menet betért egy boltba, majd kifelé a három fiúba botlott, akik félreálltak, hogy a cekkerével elférjen a járdán. A férfi lassan lépdelve megjegyezte nekik: "Fiúk, ne öregedjetek meg!" Aztán tovább ballagott. A három suhanc összenézett: "Meg kéne táskázni!"



Követni kezdték. Ki akarták tépni a kezéből a gurulós bevásárlótáskát, de erre nem volt idejük, mert a férfi bement egy Nap utcai házba. Utánamentek, felajánlották, hogy segítenek felvinni az emeletre a csomagját. "Az idős úr hiába mondta nekik, hogy boldogul egyedül is, a fiúk nem tágítottak, felkísérték a második emeletre. A nyugdíjas rosszat sejtett, ezért nem nyitotta ki a lakásajtót, inkább leült a folyosón egy ládára. A fiatalok közben kérdezgették őt, majd az egyikük intett. A férfi azt hitte, végre odébbállnak, ehelyett hátralökték, és átkutatták a táskáját. Amikor a sértett segítségért kiabált, szétfeszítették a száját, majd az emiatt kapálózó férfi kezét és lábát is lefogták. Egyikük átkutatta a zsebeit is. Megtalálták a borítékba tett nyugdíjat és még kétezer forintot, majd elfutottak" - mondta Nagy Zsolt százados, a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság készenléti alosztályvezetője.



A férfi segélykiáltását meghallotta egy szomszéd, hívták a rendőrséget, a személyleírás alapján pedig egy készenléti nyomozó kiszúrta a fiatalokat a térfigyelő kamerák felvételein. A 15 és a 16 éves bajai fiúkat a Diószeghy Sámuel utcában, 12 éves fővárosi társukat a Keleti pályaudvar közelében fogták el. Előbbieknél pár száz forint volt csak, a legfiatalabb gyanúsítottnál viszont több mint 90 ezer forintot találtak.



Mindhárman beismerték a rablást. Kiderült, a két idősebb a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központból szökött meg aznap. 12 éves társukat, aki szintén gyermekotthonban él, korábbi szökéseinél ismerték meg, hozzá jöttek Budapestre, hogy pénzt szerezzenek.



Csoportosan elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ellenük, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. A 95 éves sértettnek a bűncselekmény másnapján a visszaadták a nyugdíját.