Kutyagyilkosság

750 ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek a gazda, akinek fagyállóval ölték meg a kutyáját

Korábban hasonló mérgezések voltak a fővárosban. Akkor ez egyik tulajdonos feljelentést tett, a rendőrség állatkínzás gyanúja miatt rendelt el büntetőeljárást.

750 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a gazda, akinek nyolcéves kutyáját fagyállóban főzött rizzsel és virslivel mérgezték meg Kistarcsán - írja a Bors. A család Schörmannt egy menhelyről vette magához hét éve, a kutyát a szomszédok is szerették, senki nem érti, miért mérgezték meg.

A lapnak a megtört gazda azt mondta, azonnal orvoshoz vitték a kutyát, tetemes pénzt költöttek a kezelésére, mire kiderült, megmérgezték.

Később a kertben megtalálták a fagyállós virsli- és rizsmaradványokat, amiket az állat kihányt. A családnak van még két kutyája, őket alig merik magukra hagyni, de a legdurvábbnak az édesanya azt tartja, hogy a mérgezett ételt kisgyermekei is megkóstolhatták volna, hiszen ők is mindig a kertben játszanak.

Korábban hasonló mérgezések voltak a fővárosban. Akkor ez egyik tulajdonos feljelentést tett, a rendőrség állatkínzás gyanúja miatt rendelt el büntetőeljárást. Az elkövető akár kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetést is kaphat. Az állatvédők szerint a fagyállós mérgezés a leggyakoribb, ezért öt éve harcolnak azért, hogy törvény kötelezze gyártókat, hogy egy olcsó vegyület hozzáadásával kellemetlen szagúvá tegyék az édeskés, állatoknak igen vonzó illatú fagyállót.