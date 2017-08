Bűnügy

A kokainos gázoló állítja, csak a baleset után vette be a drogot

Fotó: MTI

Csak a baleset után fogyasztott drogot - állítja a 24.hu értesülése szerint a zuglói "kokainos gázolóként" elhíresült sofőr, aki tavaly novemberben elütött egy idős embert, majd továbbhajtott. A vádiratban nem egészen ez szerepel: aszerint a fiatal nőnek látnia kellett volna az úttestre lelépő áldozatot, de nem vette észre őt a drog "vezetési képességet hátrányosan befolyásoló hatása miatt".

Hasonló védekezéssel próbálkozott a négy ember haláláért felelős szlovák milliomosnő, Eva Rezesova is. A védelem próbálta bebizonyítani, hogy csak a végzetes ütközés után ivott vodkát, mert sokkos állapotba került. Jogerősen kilenc évet kapott, de ha továbbra sem lesz gond a magaviseletével, akár már akár már jövőre szabadulhat a börtönből.

A portál úgy tudja, hogy a zuglói autós arról is próbálta meggyőzni a hatóságokat, hogy nem tudta, hogy egy embert gázolt halálra, azt hitte, egy nagytestű kutyát ütött el. Ezzel magyarázta, hogy miért nem állt meg a helyszínen.

Az ügyészség hétfőn arról tájékoztatott, hogy fékezés nélkül, addigi változatlan sebességgel ütötte el az idős férfit, akit féktávolságon kívül tartózkodott tőle. A vádiratban az áll, hogy még időben meg tudott volna állni.

Erre csaknem negyven métere volt. Ennyire voltak egymástól, amikor a - körülbelül 60 kilométer per órás sebességgel haladó - fiatal nő már láthatta, hogy valaki átkel az úton.

A 26 éves autóst halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés bűntette, valamint segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt állítják bíróság elé. Illetve felelnie kell egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt is, miután még a tragikus gázolás előtt néhány hónappal egy autóban találtak rá a kormányra borulva Budapesten. Nem volt magánál, a vád szerint akkor is kokaint fogyasztott.