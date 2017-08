Haláleset

Egy hónap után találták meg a liftbe szorult férfi holttestét

Liftbe szorult idős férfi holttestét találták meg a coloradói Denverben - írja az NY Post. A 82 éves Isaak Komisarchik egy renoválás alatt álló parkolóház liftjébe szorult be július 5-én. Oszladozó holttestét csak augusztus 2-án találták meg a szerelők, akik azután vizsgálták meg a liftet, hogy sokan panaszkodni kezdtek az elviselhetetlenné vált bűzre.

A nyomozók most azt vizsgálják, hogy miért nem működött a lift vészjelzője, amelyet a férfi többször is megnyomott.