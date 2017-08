Gyerekbántalmazás

Három napig egy műanyag zsákban volt a nyolc hónapos baba, de túlélte

hirdetés

A 17 éves Harriette Hoyt a New York-i Elmirában egy műanyag zsákba tette 8 hónapos kisgyerekét, és otthagyta egy ház előtt - írja az NY Post. A babát három nappal később fedezték fel, és értesítették a hatóságokat. A rendőrség közlése szerint a lakók egy idő után meghallották a gyermek hangját, és néhány bokor mellett meg is találták a csecsemőt.

Hoytot, aki 32 kilométerrel arrébb, a New Yorkkal határos Pennsylvaniában él, kedden vádolták meg gyilkossági kísérlettel.