Őrizetbe vették a kocogót, aki busz elé lökött egy nőt Londonban

Nagy erőkkel kereste a brit rendőrség azt a férfit, aki május 5-én kocogás közben a busz elé lökött egy járdán sétáló nőt, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az incidenst rögzítették a köztéri kamerák:

Police in London are hunting for a man who appeared to push a woman into the path of an oncoming bus https://t.co/RPK9GGDzqu pic.twitter.com/39NhjtuumO