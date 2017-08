Újabb incidens az 1-es villamoson

A kutyát elvitték, a lányt többen fenntartották a villamoson

hirdetés

2017. augusztus 9-én, nem sokkal este tíz óra után posztolta kétségbeesetten egy lány a Facebookra, hogy elvették tőle a kutyáját az 1-es villamoson a Népligetnél. Az eben szájkosár, nyakörv, hám és póráz is volt, emiatt nem tudott sem védekezni, sem elmenekülni. Eközben három férfi a lányt tartotta vissza, így csak a következő megállóban tudott leszállni. Hiába ment vissza, nem találta háziállatát és senki nem is látta. Akár vissza is vásárolná.

Pont egy hete reppent fel a hír, hogy összevertek egy 25 éves lányt az 1-es villamoson, a Puskás Ferenc Stadion közelében, mert rossz helyen állt. Egy férfi teljes erejéből arcon ütötte. Amikor a lány megpróbálta lenyugtatni támadóját, de a férfi barátnője is nekiesett: a haját kezdte tépni és az arcát is összekarmolta. Ekkor egy hozzájuk közel ülő fiú megpróbált közbelépni. Mivel pont egy megállóhoz értek, sikerült elmenekülnie. A támadás miatt a sértett feljelentést tett a rendőrségen.