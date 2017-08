Állatkínzás

Belenőtt a bálamadzag a nyakán a húsába

Újabb állatkínzás! Délelőtt indultak ezzel a kutyussal Nógrád megyéből, hogy még ma el tudják távolítani a bálamadzagot a nyakából, ami a húsába is belenőtt.



Azonnali ideiglenes befogadót keres az Állatmentő Sereg Budapesten ennek a kisfiúnak. Rettentően fél.



"Segítsetek Neki megmutatni, hogy az ember tud szeretni és törődni is. Bár már én is kezdem elveszíteni a hitem" - írták a posztjukban.

Állatmentő Sereg Facebook-oldal