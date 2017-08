Tűz

Teljesen kiégett egy belvárosi pizzéria Pécsen

Teljes terjedelmében égett egy pizzéria Pécsen, a Timár utcában - írja a 24.hu.

A tűzoltókat hétfőn, késő este riasztották a lángoló épülethez. Az oltást egy porral oltó készülékkel kezdte meg a tulajdonos, de hiába: amikor a tűzoltók megérkeztek, már a teljes tetőszerkezet lángokban állt.

A belvárosi étterem közvetlen közelében több lakóház is áll, ezek védelméről - a tűzoltással egy időben - gondoskodni kellett. A fa tetőszerkezet és a sok éghető anyag, főként bútorok matt gyorsan terjedtek a lángok.

A tüzet három irányból támadták a tűzoltók, és félóra alatt sikerült megfékezniük, illetve három propán-butángáz palackot és egy szén-dioxidpalackot is kihoztak még időben.

A pizzéria teljesen kiégett, a berendezési tárgyak is tönkrementek. A közeli épületekben nem esett kár, és személyi sérülés sem történt.

A tűzoltók három órán át dolgoztak a helyszínen és tűzvizsgálati szemlét is tartottak - tudtuk meg a katasztrófavédelemtől.