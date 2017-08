Állatkínzás

Megvannak a brutális macskanyúzók, elfogták őket!

Elfogták azt a két férfit az óbudai rendőrök, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy megkínoztak egy macskát - közölte a Police.hu.



Az Állatmentő Szolgálat Alapítvány számolt be arról, hogy a 3. kerületi Szomolnok utcában egy autó alatt találtak egy alaposan megkínzott macskát. Az állatot elevenen megnyúzták, az egyik oldalán teljesen hiányzott a bőr, a térdízületét is megvágták. Megállapították, hogy emberi szándékosságról van szó, nem valamiféle szörnyű baleset történt. A gondozás ellenére a macska végül elpusztult. Szombaton a gazdája azt mondta, értetlenül áll Mucika megkínzása előtt.



A rendőrök most megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható a 38 éves V. András semlyéni, és a 24 éves V. Zsolt mezőzombori lakosok.



A két férfit az óbudai járőrök vasárnap elfogták, és a kerületi rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbe vételük mellett kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Magánszemélyek 100 ezer forintot ajánlottak fel, ha valaki információt ad a tettesekről, egyelőre nem tudni, hogy valaki számíthat-e erre a pénzre.



Mint ismeretes, Magyarországon elvileg akár 3 év börtön is járhat állatkínzásért, de a gyakorlatban nagyon ritkán szabnak ki letöltendő büntetést. 2013 és 2015 között például csak a jogerősen elítélt állatkínzók kevesebb mint 5 százaléka kapott börtönt, összesen 26-an a vizsgált két és fél év alatt. Az első magyarországi letöltendő büntetést 2004-ben rótták ki